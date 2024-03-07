Політика

У Конгресі США можуть почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера

7 Березня 2024 11:13
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сша, допомога
Будівля Конгресу США / Фото: Associated Press

Збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера, може розпочатись вже цього тижня, якщо спікер Майк Джонсон до того часу не внесе цей законопроєкт на розгляд.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії

“Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося”, — сказав Фіцпатрік.

Конгресмен зазначив, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до Палати представників через регулярні канали. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники законопроєкту вже в п’ятницю цього тижня почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера.


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