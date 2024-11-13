Суспільство

У колишньої лікарки Хмельницької МСЕК знайшли великі незадекларовані активи 
13 Листопада 2024 15:38
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мсек, хмельницький
Алла Кіндзерська / Facebook

Колишня лікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська та її чоловік задекларували офіційний річний дохід за 2023 рік у розмірі близько 48 000 доларів, але їхні активи виявилися значно більшими за задекларовані доходи. 

Про це пише Громадське

Алла Кіндзерська працювала лікаркою в обласній лікарні, отримуючи 25,5 тисячі гривень щомісяця, а також мала додатковий дохід у розмірі 21 тисячі гривень із санаторію “Лісова пісня” біля Кам’янця-Подільського. У 2023 році вона також продала авто за пів мільйона гривень. Її чоловік, Сергій Кіндзерський, 58 років, отримував 38 тисяч гривень на місяць як начальник управління фонду соцстрахування Хмельницької області. Він також отримував страхові виплати протягом останніх п’яти років через ДТП, а пенсія йому нараховувалася з 2014 року через стан здоров’я.

Подружжя володіє санаторієм “Лісова пісня”, який у 2023 році заробив 18,5 млн гривень, з яких 13,5 млн – за державними путівками. Сергій Кіндзерський також володіє двома земельними ділянками з будинком площею майже 300 кв. м, вартість якого оцінюється у понад 115 тисяч доларів, та автомобілем Volkswagen Touareg 2023 року випуску за 80 тисяч доларів.

Під одним із їхніх маєтків був помічений електромобіль Volkswagen ID.4 Crozz, який, за словами Кіндзерського, використовується персоналом санаторію, хоча належить самому санаторію.

Донька Олена володіє будинком у котеджному містечку під Хмельницьким та квартирою у ЖК “Фонтан”, купленою у 2023 році за 95 тисяч доларів. У 2018 році Алла Кіндзерська купила дві квартири в центрі Кам’янця-Подільського, а у 2023 році отримала земельну ділянку з будинком на Закарпатті від місцевої мешканки Наталії Мартин.

Родина також інвестувала у нерухомість за кордоном: зокрема, у 2019 році в Хорватії та у 2022 році — у квартиру в курортному місті Медулін площею 79 кв. м, яка коштує від 230 тисяч євро.

Сім’я Кіндзерських зберігає 27 тисяч євро на рахунках у Хорватії, а також має понад 15 млн гривень готівкою та на банківських рахунках в Україні.


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