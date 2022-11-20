У кількох обласних центрах України масово “замінували” торгові центри

Повідомлення про мінування не є чимось незвичним у сучасних реаліях. ЗМІ зазначають, що у торгові центри Львова, Вінниці, Рівного та Житомира виїхали відповідні служби, аби перевіряти наявність у будівлях вибухівки.

Повідомлення про мінування у жодному разі не можна ігнорувати, оскільки достеменно невідомо, чи є вони правдивими, чи – фейковими. У неділю, 20 листопада, найбільш не пощастило Рівному, оскільки в місті може бути закладена вибухівка аж у трьох торгових центрах, повідомляє 24 канал.

У яких містах можуть бути мінування 20 листопада

Торговий центр “Магнус” у Львові, що розташований за адресою вулиця Шпитальна, 1, може бути замінований. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації. Також згодом з’явилось повідомлення про замінування ТЦ “Форум” – на місці працюють вибухотехніки, ДСНС та Львівобленерго.

Телеграм-канали Вінниччини повідомляють про можливу небезпеку у ТЦ “Смол” та “Епіцентр”. Відвідувачів евакуювали з приміщень, аби не наражати їх на небезпеку. Окрім того, у Зарванцях, ймовірно, замінували ТЦ “Метро” та “Епіцентр”.

У Рівному вибухотехніки виїхали у такі торгові центри: “Епіцентр”, “Злата Плаза” та “Фоззі”. Міський голова Олександр Третяк зазначив, що вибухотехніки обстежили приміщення центрів та підозрілих предметів не виявили.

Обстеження чотирьох ТЦ в Житомирі

Окрім того, неспокійно було в неділю на Півночі України. Правоохоронці обстежили чотири торговельних центри Житомира та евакуювали 850 людей. Важливо, що у жодному закладі не було виявлено вибухових речовин.

Про це повідомляє видання “Суспільне” з посиланням на коментар речниці Нацполіції області Алли Ващенко.

“Станом на 15:30 дня поліцейські обстежили чотири торговельні центри, будь-яких вибухонебезпечних предметів не виявили. У процесі довелося евакуювати близько 850 людей”, – сказала Алла Ващенко.