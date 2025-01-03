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У кенійському селі з неба впало двометрове металеве кільце – імовірно, частина ракети
3 Січня 2025 15:05
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У кенійському селі Мукуку, розташованому приблизно за 120 кілометрів на південний схід від столиці країни Найробі, 30 грудня впало з неба металеве кільце діаметром приблизно 2,5 метра і вагою близько півтонни, повідомило космічне агентство Кенії.

За попередніми даними, фрагмент, що впав, являє собою розділове кільце ракети-носія.

«Такі об’єкти зазвичай призначені для згоряння при вході в атмосферу Землі або падіння на незайняті території, такі як океани», – повідомили в агентстві. 

Падіння фрагмента назвали одиничним випадком, який агентство розслідуватиме відповідно до міжнародного космічного права.

Метелаве кільце, яке впало з неба / Кадр з відео Reuters

У 2024 році Європейське космічне агентство, як зазначає The New York Times, підрахувало, що на низькій навколоземній орбіті перебуває понад 14 тисяч тонн матеріалів, і близько третини цього – космічне сміття. З огляду на нові запуски щороку, його обсяг продовжуватиме зростати, зазначають учені, а заходи зі скорочення космічного сміття не встигають за темпами запусків.


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