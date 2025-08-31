У Кельні антивоєнний марш проти Rheinmetall переріс у сутички з поліцією

У центрі Кельна ввечері 30 серпня відбулися запеклі зіткнення між поліцією та учасниками антивоєнного маршу, спрямованого проти німецького концерну Rheinmetall, який активно допомагає Україні у війні з Росією. Про це повідомила міська поліція в ніч на 31 серпня, передає DW.

Правоохоронці заявили, що акція була зупинена після нападів на поліцейських та неодноразових порушень закону про проведення зібрань. Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кийки. За офіційними даними, постраждали 12 правоохоронців, четверо з них були змушені припинити службу. Представники демонстрантів також повідомили про потерпілих серед протестувальників.

Поліція заблокувала групу найбільш агресивних учасників і до ранку проводила перевірку особи кожного. Кілька людей затримали. За даними правоохоронців, у ході маршу окремі учасники підпалювали димові шашки та намагалися використовувати піротехніку. В одному з автомобілів знайшли газові балони та ємності з легкозаймистою рідиною.

Організатори акції звинуватили поліцію в жорстоких діях та ненаданні медичної допомоги. Вони стверджують, що десятки постраждалих не змогли потрапити до лікарні. В поліції відповіли, що всім затриманим надавали воду, доступ до туалетів і допомогу за потреби.

За оцінками правоохоронців, у марші взяли участь до 3000 людей.