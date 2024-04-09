Політика

У Казахстані заявили, що не отримували запитів від РФ щодо надання бензину

9 Квітня 2024 13:41
читать на русском →
бензин, казахстан, рф
Прапор Казахстану / Getty Images

У Казахстані спростували інформацію про запит РФ щодо створення резерву бензину. 

Про це повідомляє Orda.kz.

Зокрема, інформацію журналістів спростували у міністерстві енергетики Казахстану.

“Такий запит від міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується”, – повідомив радник міністра енергетики Казахстану Шингис Іллясов.

Видання зазначає, що березневі атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до того, що виробництво нафтопродуктів у РФ впало приблизно на 14%. Російська влада запевняє, що на внутрішньому ринку дефіциту немає, і запасів палива вистачає. Але через напади на НПЗ Росія, яка зазвичай експортує нафтопродукти, була змушена розпочати їхній імпорт та запровадити тимчасове обмеження на вивезення палива (воно не стосується країн ЄАЕС).


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
9 Квітня 2024 14:43

Кабмін розробляє “більш справедливу” постанову щодо броні від мобілізації

9 Квітня 2024 15:43

Після журналістського розслідування посадовця СБУ Вітюка відправили на фронт
9 Квітня 2024 15:07

Росіяни вдарили по середмістю Харкова
9 Квітня 2024 14:00

За хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації: у Чернігові викрили очільника ВЛК
9 Квітня 2024 13:36

Загибель підлітка на фунікулері у Києві: обвинувачений провини не визнає

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті

Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

усі думки