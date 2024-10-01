Суспільство

У Карпати прийшла зима: випало до 13 см снігу
1 Жовтня 2024 17:52
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погода
Засніжені Карпати / ДСНС

На високогір’ї Івано-Франківської області подекуди випало до 13 сантиметрів снігу.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, у Карпатах покрив снігу становить від 2 до 13 сантиметрів. При цьому на високогір’ї на ніч 2 жовтня прогнозують від -2 до 3°С, а вдень – від 8 до 13°С.

“Уночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-3°С, вдень – 12-17°С”, – зазначили фахівці.

У ДСНС закликали українців утриматися від походів до покращення погодних умов попри те, що рятувальники постійно патрулюють у горах.

“Утримайтеся від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов, наразі діє штормове попередження.

Враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід”, – застерігають у ДСНС Івано-Франківської області.


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