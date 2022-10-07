Кримінал

У Калузькій області на військовому аеродромі стався вибух

7 Жовтня 2022 14:38
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росія

Голова Калузької області Росії Владислав Шапша повідомив, що на території військового аеродрому впав безпілотник, після чого стався вибух. За його словами, дрон, ймовірно, прилетів з боку українського кордону.

“Сьогодні на військовому аеродромі Шайківка на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону”, – написав у своєму телеграм-каналі Шапша.

За його даними, інфраструктура аеродрому та техніка не було пошкоджено, постраждалих немає. Працюють слідчі.

Раніше про те, що на територію військової частини у Калузької області “залетів невідомий безпілотник”, повідомив телеграм-канал Baza. За його даними, дрон вибухнув над злітно-посадковою смугою.

Аеродром Шайківка знаходиться у західній частині Калузької області неподалік Смоленської та Брянської областей приблизно за 200 км від кордону з Україною. Там дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк.


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