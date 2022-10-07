У Калузькій області на військовому аеродромі стався вибух

Голова Калузької області Росії Владислав Шапша повідомив, що на території військового аеродрому впав безпілотник, після чого стався вибух. За його словами, дрон, ймовірно, прилетів з боку українського кордону.

“Сьогодні на військовому аеродромі Шайківка на території Калузької області стався вибух. Впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону”, – написав у своєму телеграм-каналі Шапша.

За його даними, інфраструктура аеродрому та техніка не було пошкоджено, постраждалих немає. Працюють слідчі.

Раніше про те, що на територію військової частини у Калузької області “залетів невідомий безпілотник”, повідомив телеграм-канал Baza. За його даними, дрон вибухнув над злітно-посадковою смугою.

Аеродром Шайківка знаходиться у західній частині Калузької області неподалік Смоленської та Брянської областей приблизно за 200 км від кордону з Україною. Там дислокується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк.