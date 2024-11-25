У Калузькій області безпілотники атакували НПЗ, виникла пожежа

У ніч проти 25 листопада в російській Калузі сталася пожежа на території нафтопереробного заводу. За словами місцевих мешканців, спочатку було чути звуки польоту дронів, а згодом пролунав вибух.

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша повідомив, що протиповітряна оборона збила три безпілотники на околиці міста. Проте “уламки дронів впали на територію промислового підприємства”, що спричинило займання.

Калузький нафтопереробний завод розташований приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною.