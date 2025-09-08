        Суспільство

        У Калінінградській області РФ знайшли обезголовлене тіло гендиректора компанії з видобутку солей

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 17:36
        читать на русском →

        У Калінінградській області знайшли обезголовлене тіло генерального директора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей.

        Про це повідомили ТАСС та РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах. 

        Реклама
        Реклама

        За словами співрозмовника агентств, тіло знайшли в районі селища Сонячне в Гур’євському окрузі.

        “Тіло знайшли під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос”, — сказав співрозмовник РИА Новости. 

        Близький до силовиків телеграм-канал Shot стверджує, що загиблого звати Олексій С., він керував компанією “К-Поташ Сервис”.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини