У Калінінградській області РФ знайшли обезголовлене тіло гендиректора компанії з видобутку солей

У Калінінградській області знайшли обезголовлене тіло генерального директора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей.

Про це повідомили ТАСС та РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентств, тіло знайшли в районі селища Сонячне в Гур’євському окрузі.

“Тіло знайшли під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос”, — сказав співрозмовник РИА Новости.

Близький до силовиків телеграм-канал Shot стверджує, що загиблого звати Олексій С., він керував компанією “К-Поташ Сервис”.