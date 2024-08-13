Політика

У інтерв’ю з Маском Трамп заявив, що замах на нього був “неприємним”
13 Серпня 2024 07:08
читать на русском →
Ілон Маск, трамп
Дональд Трамп / AP

Під час інтерв’ю з власником мережі X Ілоном Маском кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що замах на нього був “неприємним”.

Про це сказав Трамп під час інтерв’ю з Маском у мережі Х, цитує CNN

Відповідаючи на запитання Маска про те, якою була стрілянина “для вас”, Трамп відповів, що вона була “неприємною”.

“Це був важкий удар. Це було дуже, я думаю, ви б сказали, сюрреалістично, але це не було сюрреалістично.

Знаєте, я казав комусь, що у вас бувають такі випадки… коли ви відчуваєте, що це сюрреалістична ситуація. А у мене такого ніколи не було.

Я відразу зрозумів, що це була куля (яка зачепила його вухо – ред.)”.

Маск сказав, що однією з причин, чому він підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах, була реакція колишнього президента на передвиборчий мітинг у Пенсильванії минулого місяця, назвавши те, як Трамп розмахував кулаками, “просто неймовірно надихаючим”.

Трамп додав, що його першим питанням після того, як він впав, було: “Скільки людей було вбито?”

“Тому що там був величезний натовп – тисячі і тисячі людей. … Тому я запитав: “Скільки людей було вбито?” – Тому що я знав, що були й інші постріли”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
13 Серпня 2024 12:47

Україна не отримала від Британії дозвіл використовувати Storm Shadow на Курщині – Telegraph
13 Серпня 2024 11:55

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини обмежили пересування громадян
13 Серпня 2024 11:55

Киянину, який підпалював авто військових та готував замах на українського офіцера, оголосили підозру
13 Серпня 2024 11:35

На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус із дітьми: загинула дитина
13 Серпня 2024 10:33

Справа про хабар у 500 тисяч доларів: підозру отримали ще троє фігурантів справи 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки