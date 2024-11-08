У ГУР відреклися від одіозного нардепа Шевченка, який погрожував Зеленському

Головне управління розвідки спростувало зв’язки народного депутата Євгена Шевченка з їхньою структурою.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що Шевченко не є співробітником розвідки і закликав усіх громадян, особливо народних депутатів, відповідально ставитись до інтересів держави.

Юсов підкреслив, що будь-яка спроба виправдати агресора або перекласти відповідальність з Росії на Україну шкодить державі. Такі дії, за його словами, повинні отримати належну оцінку від компетентних органів.

Зазначимо, що Шевченко нещодавно закликав президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Володимиром Путіним і заявив, що у разі відмови, його (Зеленського) “змусять піти”.

Раніше Шевченко стверджував, що є агентом розвідки, і навіть заявляв, що допомагав у контактах з білоруським лідером Олександром Лукашенком.