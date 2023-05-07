У ГУР оцінили, чи здатна Росія на черговий наступ

Армія РФ сьогодні не має жодного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу.

Про це сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю Yahoo News.

“На сьогоднішній день Росія не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України. Крім того, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою ми зараз зіткнемося”, – заявив Буданов.

Крім того, керівник розвідки зазначив, що наразі росіяни намагаються накопичити запаси й тримати їх в готовності для того, щоб спробувати зірвати контрнаступ ЗСУ, однак “правда в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля”.

Раніше Буданов розповів, що російська пропаганда стверджуватиме, що вони “запобігли найбільшій катастрофі людства”, говорячи про атаку на Кремль.