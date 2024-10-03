Політика

У Грузії відтепер діють закони, які обмежують права ЛГБТ
3 Жовтня 2024 17:52
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грузія, лгбт
Шалва Папуашвілі / Фото з відкритих джерел

3 жовтня спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав законопроєкти, що обмежують права ЛГБТ, які раніше не підписала і не ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Про це він повідомив у Facebook.

“Закон, який я підписую, не відображає поточні, тимчасові, мінливі ідеї та ідеології, а заснований на здоровому глузді, історичному досвіді та багатовікових християнських, грузинських та європейських цінностях”, – написав Папуашвілі.

Водночас затверджені закони, серед яких документ “Про сімейні цінності та захист неповнолітніх”, він назвав тими, які “захищають найцінніше”. На його думку, те, що їх відмовилася підписувати Зурабішвілі, є “символічним”.

Також спікер грузинського парламенту в дописі запевнив, що влада готова до очікуваної критики від “іноземних партнерів”.

“Цей закон захищає права всіх громадян, зокрема свободу вираження поглядів, щоб права інших не порушувалися, що є суттю та ідеєю справжньої демократії. Толерантність була, є і буде відмінною рисою грузинського народу”, – написав Папуашвілі.

Також спікер парламенту Грузії додав, що підписаний закон “є одним із тих, які мають найбільшу підтримку суспільства”.


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