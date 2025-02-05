Політика

У Грузії правляча партія позбавила мандатів 49 опозиційних депутатів
5 Лютого 2025 14:33
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Акція протесту біля будівлі парламенту Грузії / Фото RFE/RL
Акція протесту біля будівлі парламенту Грузії / Фото RFE/RL

У середу депутати правлячої партії «Грузинська мрія» одноголосно проголосували за позбавлення депутатських мандатів 49 представників опозиції, включно зі зняттям з них парламентської недоторканності. Усіх їх обрали за підсумками парламентських виборів 26 жовтня, повідомляє Ехо Кавказа.

Одразу після виборів опозиційні коаліції «За зміни», «Сильна Грузія» і «Єдність» заявили про фальсифікації і подали офіційні заяви про відмову від мандатів. Парламентська більшість задовольнила ці звернення, фактично виключивши їх із законодавчого органу.

При цьому четверта опозиційна партія – «За Грузію» – також підтримала звинувачення в підтасовуванні виборів і бойкотувала засідання, але не відмовлялася від своїх місць у парламенті. У зв’язку з цим питання про позбавлення їхніх депутатських повноважень не розглядали.

У результаті чисельність грузинського парламенту скоротилася до 101 депутата. Цього недостатньо для внесення конституційних поправок, але достатньо для ухвалення законів і затвердження уряду, навіть якщо партія «За Грузію», що має 12 мандатів, продовжить бойкот.

Після виборів 26 жовтня у країні відбуваються масові протести, організовані найбільшими опозиційними силами і громадськими організаціями. Учасники вимагають проведення нових парламентських виборів і відновлення переговорів про вступ Грузії до Євросоюзу, які були припинені 28 листопада за рішенням прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе.


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