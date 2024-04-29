У Грузії під час протестів затримали ексміністра з питань євроінтеграції

У Тбілісі під час протестів проти ухвалення законопроєкту про “інагентів” затримали колишнього міністра з питань євроінтеграції Алекса Петріашвілі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

За словами Екі Мешвіладзе, дружини Петріашвілі, його наразі утримують у у слідчому ізоляторі у столичному районі Дігомі. Політика звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

“Це незаконне затримання, і взагалі все, що робили поліцейські, було незаконне”, — сказала Мешвіладзе.

Алекс Петріашвілі обіймав посаду держміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у 2012-2014 роках. Тоді партія “Вільні демократи”, яку він представляв, входила до правлячої коаліції разом з партією “Грузинська мрія”.