Політика

У Грузії образились на Зеленського через його увагу до Саакашвілі 

4 Липня 2023 12:12
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зеленський, грузія, саакашвілі

Голова керівної партії “Грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе назвав образливим обурення президента України Володимира Зеленського станом ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також проханням до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє грузинський “Перший канал”.

За його словами, “крок Зеленського щодо Саакашвілі є образливим”, але водночас, наголосив Кобахідзе, Тбілісі бажає “залишитися в режимі дружби” з владою України, “нехай навіть в односторонньому порядку, бо ця країна перебуває в стані війни”.

Водночас він додав, що не бажає заглиблюватися в цю тему, оскільки “справа стосується президента країни, яка перебуває в стані війни”.

“Але загалом така позиція влади для нас є образливою. Образливо було саме по собі те, що, як визнали самі наші опоненти, до відправлення Саакашвілі в Грузію були причетні конкретні високопосадовці української влади, а сьогодні, коли та сама влада вимагає повернення Саакашвілі до України, в цьому, звісно, містяться ознаки образи”, – заявив Кобахідзе.


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