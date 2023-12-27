Суспільство

У Греції на очах у сім’ї розбився пілот ВПС

27 Грудня 2023 20:28
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греція

Майор військово-повітряних сил Греції Епамінондас Костас загинув вранці в середу, 27 грудня, під час польоту на навчальному літаку Т-2 в місті Каламата.

Про це повідомляє грецький мовник EPT.

Літак Т-2Е Buckeye, яким керував 40-річний майор ВПС Греції, впав за понад кілометр на північний захід від аеропорту Каламати. За попередніми даними, безпосередньо перед падінням літак вибухнув у повітрі.

Падіння літака побачили дружина й двоє дітей Костаса, які провідували його в аеропорту.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив співчуття родині загиблого, пообіцявши надати їй підтримку.

“Ця втрата підкреслює, наскільки важкою є робота наших пілотів. Але також і те, наскільки великою є їхня відданість обов’язку. Країна завжди буде вдячна майору”, – сказав він.

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас оголосив триденну національну жалобу у зв’язку з загибеллю Епамінондаса Костаса, яка “викликає скорботу у всього грецького суспільства”.

Аварія вкотре привернула увагу до того, чи безпечно грецьким ВПС і далі експлуатувати літаки Т-2, для яких це вже третя аварія за останні кілька років, передає EPT.


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