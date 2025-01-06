У гідрокостюмах та з ластами: на Вінниччині прикордонники піймали групу “дайверів”

У Вінницькій області прикордонники зупинили два автомобілі з “дайверами”, запобігши незаконному перетину кордону. Чоловіки в гідрокостюмах планували зануритися у крижану воду, щоб опинитися у Молдові.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Як розповіли в ДПСУ, на одній з доріг прикордоння військовослужбовці ДПСУ зупинили два автомобілі. В одному з них перевозили чотирьох чоловіків із Київської та Харківської областей. Усі вони були готові до “водної подорожі” через Дністер, адже вже перебували у гідрокостюмах та мали при собі ласти.

Пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох транспортних засобів, які працювали на організаторів, – жителі Черкащини.

“Один із транспортних засобів прямував попереду – перевіряв “безпеку” маршруту, а інший – перевозив “дайверів”. При спробі затримання “водій-розвідник” намагався втекти, але прикордонники швидко наздогнали його та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП”, – йдеться в повідомленні.

На пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

Водію-перевізнику повідомлено про підозру за статтею “Незаконне переправлення осіб через державний кордон”.