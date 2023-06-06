У Херсонській області розпочалася евакуація н.п., які перебувають у зоні затоплення – голова ОВА

За п’ять годин рівень води після руйнування Каховської ГЕС досягне критичного рівня. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, розпочинається евакуація з районів, що знаходяться під загрозою затоплення. Жителів прибережних територій він закликав зібрати документи та чекати на автобуси для евакуації.

У Херсонській ОВА повідомили, що підрозділи Нацполіції та ДСНС підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині Дніпра, а саме:

села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти зсередини підірвали Каховську ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, ймовірні райони підтоплення.