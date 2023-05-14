Суспільство

У Херсонській області п’ятеро людей підірвалися на російських мінах

14 Травня 2023 13:38
13
читать на русском →
міни, херсонська область

У Херсонській області п’ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

“На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів”, – зазначив він.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд.

Внаслідок вибуху п’ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68 років.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними правоохоронців, на вибухівці підірвалися робітники сільського господарства.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Травня 2023 09:00
257

Окупанти били по Харкову з ЗРК С-300: Синєгубов розказав про наслідки
14 Травня 2023 15:24
40

Збиті гелікоптери та літаки у Брянській області – робота російської ППО – Ігнат
14 Травня 2023 14:51
10

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, 16 – отримали поранення
14 Травня 2023 13:02
60

Британська розвідка пояснила проблеми військ РФ в Україні
14 Травня 2023 11:19
82

Українські сили продовжують контратаку в районі Бахмута – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
усі думки