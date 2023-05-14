У Херсонській області п’ятеро людей підірвалися на російських мінах

У Херсонській області п’ятеро мирних жителів підірвалися на російській вибухівці. Постраждалі загинули.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

“На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів”, – зазначив він.

Трагедія сталася у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. На території одного з сільськогосподарських підприємств вибухнув нездетонований снаряд.

Внаслідок вибуху п’ятеро осіб загинули. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68 років.

Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

За даними правоохоронців, на вибухівці підірвалися робітники сільського господарства.