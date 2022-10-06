У Херсоні з частини збіжали 13 озброєних військових РФ, вони викрали машини та зникли у Криму

У Херсоні розшукують 13 військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю і викрали два транспортні засоби Міноборони РФ, стверджує голова організації “Русь, що сидить” Ольга Романова, яка опублікувала орієнтування про розшук.

28 вересня близько 6 ранку чоловіки самовільно покинули військову частину окремого козачого загону “Дон”, взяли з собою зброю, боєприпаси та засоби відстрілу гранат, а також викрали два транспортні засоби Міноборони РФ, йдеться у документі.

Розшукувані в’їхали до Криму на чотирьох автомобілях та “зібралися в одному місці”. “Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області”, – йдеться в документі.