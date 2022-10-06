Кримінал

У Херсоні з частини збіжали 13 озброєних військових РФ, вони викрали машини та зникли у Криму

6 Жовтня 2022 19:30
113
херсон

У Херсоні розшукують 13 військовослужбовців, які самовільно залишили частину зі зброєю і викрали два транспортні засоби Міноборони РФ, стверджує голова організації “Русь, що сидить” Ольга Романова, яка опублікувала орієнтування про розшук.

28 вересня близько 6 ранку чоловіки самовільно покинули військову частину окремого козачого загону “Дон”, взяли з собою зброю, боєприпаси та засоби відстрілу гранат, а також викрали два транспортні засоби Міноборони РФ, йдеться у документі.

Розшукувані в’їхали до Криму на чотирьох автомобілях та “зібралися в одному місці”. “Вкрай небезпечні, мають бойовий та оперативний досвід, підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області”, – йдеться в документі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Промывание мозгов. Итоги: вымыли все
Арсен АВАКОВ

Война должна закончиться только одним: безоговорочной победой Украины!
Александр КИРШ

РасПУТИН: почему его не убивают
усі думки
ТОП-новини
6 Жовтня 2022 21:28
0

Глава МАГАТЕ: Запорізька АЕС належить Україні
6 Жовтня 2022 20:43
16

ВПС України збили 5 БПЛА окупантів, в тому числі три “мопеда”
6 Жовтня 2022 20:13
97

Washington Post: Яка зброя остаточно трансформує ситуацію на полі бою
6 Жовтня 2022 20:03
66

Водіям автобусів і таксистам заборонили вмикати музику
6 Жовтня 2022 19:30
113

У Херсоні з частини збіжали 13 озброєних військових РФ, вони викрали машини та зникли у Криму
Останні новини
усі новини