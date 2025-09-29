        Суспільство

        У Херсоні росіяни обстріляли церкву під час служби

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 16:56
        читать на русском →
        Приміщення храму в Херсоні після обстрілу / Фото: Херсонська єпархія УПЦ
        Приміщення храму в Херсоні після обстрілу / Фото: Херсонська єпархія УПЦ

        Сьогодні, 29 вересня близько 9:30 ранку, у Херсоні російським обстрілом було пошкоджено Свято-Успенський собор УПЦ МП – головний православний храм міста.

        Про це повідомила Херсонська єпархія УПЦ.

        “Під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон. На час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія”, – йдеться в повідомленні.

        За попередніми даними, постраждалих внаслідок удару по церкві немає.

        За даними МВА, під обстрілом сьогодні опинився Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів влучив у дах багатоповерхівки. Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.

        Пошкоджена обстрілом церква в Херсоні / Фото: Херсонська єпархія УПЦ

