У Херсоні росіяни обстріляли церкву під час служби

Сьогодні, 29 вересня близько 9:30 ранку, у Херсоні російським обстрілом було пошкоджено Свято-Успенський собор УПЦ МП – головний православний храм міста.

Про це повідомила Херсонська єпархія УПЦ.

“Під час обстрілу міста Херсон російськими військами, один зі снарядів влучив в дах центрального вівтаря Успенського собору м. Херсон. На час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок удару по церкві немає.

За даними МВА, під обстрілом сьогодні опинився Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів влучив у дах багатоповерхівки. Як уточнив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок обстрілу загинув чоловік, його особу наразі встановлюють.