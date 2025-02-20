Суспільство

У Херсоні на місці авіаудару знайдено тіло жінки – матері двох поранених дітей
20 Лютого 2025 18:29
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Рятувальники на місція авіаудару по Херсону / Фото: ДСНС
Рятувальники на місція авіаудару по Херсону / Фото: ДСНС

Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки”, – написав Прокудін.

Нагадаємо, 19 лютого ввечері росіяни вдарили керованою авіабомбою по десятиповерховому житловому будинку в Центральному районі Херсона. Унаслідок авіаудару повністю зруйновано під’їзд – 15 квартир із першого по десятий поверх. Ще у 80 оселях повилітали вікна.

Внаслідок бомбардування постраждали шестеро людей, зокрема 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. Сьогодні під час розбирання завалів рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, його дані встановлюються.


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