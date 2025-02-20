З-під завалів зруйнованого російською авіабомбою будинку в Херсоні дістали тіло чоловіка

У Херсоні під завалами багатоповерхівки, по якій у ніч з 19 на 20 лютого окупанти завдали авіаудару, знайдено загиблого.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого підʼїзду житлового багатоповерхового будинку тіло чоловіка. Особа загиблого встановлюється.

Триває пошук під завалами матері двох поранених внаслідок обстрілу дітей.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 лютого росіяни вдарили керованою авіабомбою по десятиповерховому житловому будинку в Центральному районі Херсона. Унаслідок авіаудару повністю зруйновано під’їзд – 15 квартир із першого по десятий поверх. Ще у 80 оселях повилітали вікна.

Внаслідок бомбардування постраждали шестеро людей, зокрема 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. Рятувальники продовжують пошуки їхньої матері.