Політика

У Генштабі повідомляють про напружену ситуацію на Курахівському напрямку
6 Жовтня 2024 17:13
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Олександрівка та Майське. До того ж росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів по районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка.

Про це йдеться у зведенніі Генштаба ЗСУ станом на 16:00.

Крім того, армія російських окупантів продовжує скидати авіабомби на Курську область, на даний час відомо про 11 авіаударів з використанням 16 керованих авіаційних бомб.

  • Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили п’ять атак поблизу Стариці та Вовчанська, біля якого наразі тривають боєзіткнення.
  • Кучерівка та Новоосинове, що на Куп’янському напрямку, були атаковані ворогом три рази з початку сьогоднішньої доби, одна атака триває дотепер. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару керованими бомбами у райони Зеленого Гаю та Першотравневого.
  • Чотирнадцять разів окупанти намагались потіснити наших захисників із займаних позицій на Лиманському напрямку поблизу Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Григорівки та Діброви. Одинадцять боїв завершено, три – тривають по теперішній час.
  • Сили оборони відбили три атаки ворога на Краматорському напрямку неподалік Білої Гори.
  • Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали Дружба та Костянтинівка, що на Торецькому напрямку; до того ж окупанти здійснили вісім атак біля Торецька та Щербинівки, біля якої наступальні дії противника тривають дотепер.
  • Десять наступальних дій противника відбулось на Покровському напрямку, росіяни штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мирноград, Лисівка, Крутий Яр та Селидове.
  • Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники дев’ять разів атакували поблизу Новоселідового, Гірника, Цукуриного, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки. Досі точаться два боєзіткнення.
  • Штурмовою авіацією були атаковані Новодарівка та Полтавка на Времівському напрямку, також противник провів три штурми оборонних рубежів наших захисників поблизу Богоявленки та Золотої Ниви.
  • Дві ворожі атаки відбито на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.


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У Генштабі повідомляють про напружену ситуацію на Курахівському напрямку
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