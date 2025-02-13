У Генштабі назвали три найбільш напружені напрямки фронту, де відбулася понад половина боїв за добу

Розпочалась 1086 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Тимофіївка Харківської області;

Новопіль, Долина Донецької області;

Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області.

Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.

Чотири штурми противника відбили українські оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.

Новопавлівський, Гуляйпільський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.

З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.

На Оріхівському напрямку українські оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам’янського.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБів.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.