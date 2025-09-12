У Генштабі допускають можливість вимкнення мобільних мереж під час тривоги

Генеральний штаб не виключає можливості тимчасово обмежувати мобільний зв’язок або знижувати швидкість мобільного інтернету під час повітряних тривог.

Про це “Суспільному” повідомило джерело в Генштабі.

Попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації дронів, у майбутньому ця ситуація може змінитись.

“Сенс в таких заходах (вимкнення мобільної мережі) – є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи іменно БПЛА в режимі FPV”, — розповіли у Генштабі.

Там додали, що ефективність таких обмежень залежить від типу дрона. Якщо безпілотник не оснащений камерою, для передачі даних йому не потрібна висока швидкість інтернету.