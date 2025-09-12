        Суспільство

        У Генштабі допускають можливість вимкнення мобільних мереж під час тривоги

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 21:31
        Знак про повітряну тривогу / Фото: Суспільне
        Генеральний штаб не виключає можливості тимчасово обмежувати мобільний зв’язок або знижувати швидкість мобільного інтернету під час повітряних тривог.

        Про це “Суспільному” повідомило джерело в Генштабі.

        Попри те, що нині вистачає заходів, які протидіють застосуванню Росією української мобільної мережі для навігації дронів, у майбутньому ця ситуація може змінитись. 

        “Сенс в таких заходах (вимкнення мобільної мережі) – є. Наскільки це потрібно, залежить від конкретної ситуації та умов. Тому, можливо, доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи іменно БПЛА в режимі FPV”, — розповіли у Генштабі.

        Там додали, що ефективність таких обмежень залежить від типу дрона. Якщо безпілотник не оснащений камерою, для передачі даних йому не потрібна висока швидкість інтернету.


