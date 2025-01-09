У Харкові зникли двоє братів: поліція просить допомогти з пошуками

Увечері 8 січня в Харкові двоє братів, Ростислав і Богдан Ощепкови, пішли гуляти та досі не повернулися додому. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Заява про їхнє зникнення надійшла до правоохоронців 9 січня о 11:30.

Опис дітей:

Ростислав Ощепков: зріст близько 130 см, худорлявої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнений у помаранчеву куртку, зелену шапку, чорні штани та чорні черевики.

Богдан Ощепков: зріст близько 100 см, середньої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнений у зелену куртку з темним капюшоном і чорно-червоні черевики.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування дітей, просять звертатися за номерами: 102, (057) 738-30-24, (067) 656-36-27, (063) 720-21-75 або будь-яким іншим зручним способом.