У Харкові затримали посадовця Держпродспоживслужби, який заробляв на реєстраціях підприємств

Правоохоронці затримали у Харкові головного спеціаліста одного з відділів безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби у вимаганні грошей з підприємців. За даними правоохоронців, посадовець брав грошу за сприяння у прийнятті рішення про державну реєстрацію виробництв.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, в травні 2025 року до головного спеціаліста одного з районних управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області звернувся знайомий, який шукав інформацію про державну реєстрацію потужностей із виробництва. Під час зустрічі чоловік поцікавився процедурою для п’яти суб’єктів підприємництва, інтереси яких він представляв.

Реклама

Реклама

“Натомість підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, вимагав по 4200 гривень за реєстрацію кожного підприємства і повідомив, які документи потрібно надіслати йому. Водночас він повідомив у відмові у реєстрації, якщо вимоги не будуть виконані. Щоб уникнути проблем, представник підприємців погодився на незаконні умови”, – розповіли в прокуратурі.

Підприємець надіслав документи через месенджери та отримав реквізити для переказу грошей і направив 4200 гривень за одного ФОП.

У вересні службовець отримав ще 4000 гривень за другого підприємця і 12 тисяч – за трьох інших субʼєктів господарювання.

Надалі головний спеціаліст підтвердив про прийняті позитивні рішення. У результаті держслужбовець отримав загалом 20 200 гривень неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали 38-річного ділка, йому повідомлено про підозру за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення нею в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо відсторонення його від займаної посади.

Оголошення підозри посадовцю Держпродспоживслужби / Фото: Поліція Харківщини







