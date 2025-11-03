Пропонував 4000 доларів за ухилення від служби: у Кропивницькому затримали військового

У Кропивницькому затримали військовослужбовця, який намагався передати 4000 доларів за ухилення від служби. Після передачі частини коштів підозрюваного затримали.
Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, у жовтні 2025 року військовослужбовець, з метою ухилення від проходження військової служби, запропонував заступнику командира батальйону неправомірну вигоду в сумі 4000 доларів. За цю суму він намагався отримати незаконне сприяння у виїзді за межі військової частини та подальшому безперешкодному пересуванні територією України.
“Офіцер негайно повідомив правоохоронні органи про таку “пропозицію”. Під контролем слідства задокументовано факт передачі першої частини неправомірної вигоди ‒ 2000 доларів, після чого військовослужбовця затримали”, ‒ розповіли в прокуратурі.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 409 КК України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 211 960 гривень.