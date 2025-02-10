У Харкові затримали диякона УПЦ МП та психотерапевта, які шпигували за українськими військовими

Служба безпеки затримала у Харкові двох агентів ФСБ – місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника диякона Харківської єпархії УПЦ (МП). За даними СБУ, зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у місті.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією СБУ, шпигуни збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі.

Щоб отримати розвіддані, лікар “втемну” використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті. До співпраці з ФСБ він залучив свого близького знайомого – диякона місцевого собору Харківської єпархії УПЦ (МП).

За матеріалами справи, клірик завуальовано випитував інформацію у прихожан. Про отримані відомості він повідомляв лікарю, який узагальнював звіт і месенджером відправляв своєму російському куратору. Для комунікації з ФСБ агент використовував окремий телефон та сім-карту, яку ховав у поштовій скриньці в під’їзді свого будинку.

Служба безпеки затримала обох підозрюваних за місцями проживання.

“За даними контррозвідки СБУ, затриманий лікар певний час перебував у статусі “сплячого агента” ФСБ. Навесні 2024 року російська спецслужба дистанційно “активувала” його для здійснення підривної діяльності у Харкові”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.