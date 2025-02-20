У Харкові затримали чоловіка, який “продавав” посаду слідчого ДБР

У Харкові правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, який “продавав” посаду слідчого Державного бюро розслідувань за $20 тисяч.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, безробітній мешканець Харкова переконував потенційного кандидата на посаду, що має зв’язки у ДБР і може забезпечити успішне проходження конкурсу. Для цього він вимагав передоплату у розмірі $10 тисяч.

У Харкові затримали шахрая, який “продавав” посаду слідчого ДБР / Фото: ДБР

Чоловіка затримали 19 лютого під час отримання грошей на парковці торговельного центру в Салтівському районі Харкова. Щоб справити враження на “клієнта”, він приїхав на елітному авто у військовій формі з шевронами.

Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.