У Харкові затримали чергового коригувальника

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого інформатора у Харкові — 60-річного колишнього охоронця.

За матеріалами справи, чоловік мав на меті сприяти ворожим атакам, коригуючи вогонь по одному з українських військових об’єктів, що розташований поруч з його домом.

Для цього інформатор зробив кілька фотографій з вікна своєї квартири і відправив їх через месенджер своєму російському куратору. Наступні фото він планував зробити вже після обстрілу, щоб зафіксувати точку влучання та наслідки.

Згідно з даними, ворог мав намір використати ракетне озброєння та керовані авіаційні бомби.

Чоловік наразі перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.