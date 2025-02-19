У Харкові затримали двох інформаторів ФСБ, які коригували удари по регіону

Служба безпеки України затримала ще двох інформаторів ФСБ у Харківській області. За даними слідства, вони збирали дані про розташування українських військових і техніки, після чого передавали цю інформацію росіянам.

Зловмисниками виявилися жителі Харкова, яких завербували через Telegram-канали, розповіли в СБУ.

Один із них – колишній викладач місцевого вишу. Він збирав координати командних пунктів та укріплень українських військових, для чого об’їжджав околиці Харкова на своєму авто, приховано фіксував потрібні об’єкти, а потім передавав дані окупантам.

Інший затриманий – охоронець готелю. Під виглядом прогулянок він стежив за місцями тимчасового базування українських військових і відправляв інформацію російському куратору у вигляді текстових повідомлень та позначок на Google Maps.

СБУ затримала ще 2-х інформаторів ФСБ / Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили інформаторів, задокументували їхню діяльність і затримали за місцями проживання.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами співпраці з РФ.

Затриманим оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ). Суд залишив їх під вартою без права на заставу. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.