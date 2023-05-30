Суспільство

У Харкові запустять дитячу залізницю

30 Травня 2023 15:47
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укрзалізниця

У Харкові з 1 червня відновить рух потягів дитяча залізниця “Мала Південна”. Про це повідомила речниця “Південної залізниці” Ірина Гаманенко.

Дитяча залізниця працюватиме з 1 червня до 29 жовтня 2023 року.

Потяги курсуватимуть у вихідні дні з 11:00 до 15:30. У будні дні — згідно з попередніми груповими замовленнями.

“Під час першого дня роботи гості й вихованці дитячої залізниці подорожуватимуть потягами “Малої Південної”, а також зможуть відвідати музей історії дитячої залізниці. Захід розпочнеться об 11 годині”, — повідомили у прес-службі “Південної залізниці”.

Вартість квитка для дорослих — 39 грн, для дітей від трьох до 12 років — 20 грн. Квитки можна придбати в касі на станції “Парк” дитячої залізниці.


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