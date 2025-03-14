Кримінал

У Харкові за крадіжку мішка цибулі над чоловіком влаштували самосуд
14 Березня 2025 16:42
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Прив'язаний до стовпа чоловік / Кадр з відео
Прив'язаний до стовпа чоловік / Кадр з відео

Харківські поліцейські відкрили справу щодо катування після того, як у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловіка прив’язали липкою стрічкою до стовпа.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

“Підприємець, який торгує ринку, звинуватив потерпілого у крадіжці мішка цибулі й таким чином вирішив його провчити. За кілька хвилин постраждалого звільнили”, – розповіли правоохоронці.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом катування. Санкція відповідної статті передбачає до шести років позбавлення волі.


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