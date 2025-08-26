У Харкові викрили колонію, де ув’язнених примушували до роботи тортурами

Прокуратура викрила службових осіб однієї з виправних колоній Харкова, які примушували ув’язнених до безоплатної роботи шляхом тортур, психологічного знущання, залякування та приниження.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Реклама

Реклама

За даними слідства, керівництво зазначеної установи виконання покарань, примушували увʼязнених до безоплатної праці, зокрема і понаднормової. Для цього, використовуючи оперативних та інших співробітників установи, систематично принижували людську гідність цих осіб, застосовуючи при цьому залякування, тиск, маніпуляції, шантаж, погрози та образи.

Крім цього, працівники колонії до увʼязнених безпідставно застосовували заходи дисциплінарного впливу.

Затримано п’ятьох службових осіб колонії: керівника закладу, його заступника, чергового помічника керівника установи та двох оперативні співробітники.

Затриманим службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 127 КК України, а саме вчинення представниками держави діянь, спрямованих на заподіяння засудженим фізичного болю чи моральних страждань з метою примусити їх вчинити дії, що суперечать їх волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Триває збір доказів щодо інших фактів катувань. Для належної фіксації слідів злочину на місці події працюють експерти-криміналісти.

Готуються клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.