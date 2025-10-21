Експрезидент Франції Саркозі відправився до в’язниці на п’ять років: умови відбування покарання

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні розпочав відбування п’ятирічного терміну ув’язнення за змову з метою залучення виборчих коштів з Лівії. Засуджений прибув до паризької в’язниці Ла-Санте.

Про це пише Reuters.

70-річний колишній президент-консерватор вирушив до в’язниці в автомобілі з дружиною Карлою Бруні. Його проводжали прихильники, які вигукували “Ніколя, Ніколя” та співали гімн Франції “Марсельєзу”.

Саркозі, якого минулого місяця визнали винним і засудили до позбавлення волі, став першим колишнім французьким лідером, ув’язненим після маршала Філіппа Петена після Другої світової війни.

Невдовзі після від’їзду до Ла-Санте Саркозі опублікував у мережі X довге повідомлення, у якому назвав себе жертвою помсти та ненависті.

“Я хочу сказати французам, з усією непохитною силою, яка в мені є: сьогодні вранці за ґратами опинився не колишній президент Республіки — а невинна людина”, — написав він.

Вирок Саркозі став завершенням багаторічних судових процесів через звинувачення у тому, що його виборча кампанія 2007 року отримала мільйони готівкою від лівійського лідера Муаммара Каддафі, якого пізніше повалили й убили під час “Арабської весни”.

Хоча Саркозі визнали винним у змові з наближеними соратниками для організації схеми, його виправдали у частині особистого отримання або використання коштів.

Він послідовно заперечує провину й називає справу політично мотивованою.

Адвокати Саркозі заявили, що подали запит на дострокове звільнення, поки триває апеляційний розгляд, і очікують, що цей запит розглянуть приблизно за місяць. Вони висловили сподівання, що Саркозі зможе вийти на волю до Різдва.

Очікується, що Саркозі перебуватиме в ізоляційному блоці в’язниці Ла-Санте, де в’язні утримуються в окремих камерах і розділяються під час прогулянок із міркувань безпеки.

Умови подібні до решти закладу: камери площею від 9 до 12 квадратних метрів після ремонту обладнані індивідуальними душовими.

Саркозі матиме доступ до телевізора — за щомісячну плату 14 євро (16 доларів) — і стаціонарного телефону.

В інтерв’ю Le Figaro він повідомив, що візьме із собою три книги на перший тиждень за ґратами, серед них роман Александра Дюма “Граф Монте-Крісто” — історію людини, яку несправедливо ув’язнили, і яка планує помсту своїм зрадникам.