Суспільство

У Харкові встановлять 23 меморіальні дошки випускникам, які загинули на війні з Росією

24 Травня 2023 12:16
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пам'ятник, харків

Чергове засідання Харківської міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища пройшло 23 травня у змішаному форматі.

Його провів перший заступник міського голови Олександр Новак.

Члени комісії розглянули питання та рекомендували встановлення 23 меморіальних дощок загиблим випускникам шкіл міста – учасникам бойових дій проти російського агресора.

​​Під час збройної агресії рф проти України загинули 187 випускників зі 111 шкіл міста Харкова. Дванадцять з них нагороджені орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, шість – орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а випускник 2002 року школи №111 Станіслав Партала отримав звання «Герой України».

Також, відповідно до звернення трудового колективу, рекомендовано встановлення меморіальної дошки колишньому головному лікарю Міської багатопрофільної лікарні №18 Борису Менкусу за адресою: вул. Краснодарська, 104.

Крім того, меморіальною дошкою планується увічнити пам’ять почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леоніда Шутенка.

Відповідно до звернення Департаменту інфраструктури, розглянуті питання перейменування 10 зупинок, найменування 12 зупинок міського пасажирського транспорту та введення 99 нових зупинок, щоб упорядкувати рух транспорту та покращити якість обслуговування пасажирів.


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