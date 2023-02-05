У Харкові внаслідок обстрілу вже четверо поранених (оновлено)

Вранці місто було атаковане двома ворожими ракетами, одна з ракет потрапила в житлову забудову центра Харкова.

“Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці”, – написав очільник області Олег Синєгубов.

Він зазначив, що дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

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Друга ракета РФ вщент зруйнувала будівлю вищого навчального закладу Харкова. Площа пожежі склала 50 кв.м. За словами мера Ігоря Терехова, жодних військових поблизу немає.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений – охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.