Центр Харкова зазнав ракетного удару

Сьогодні вранці Харків зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова ОВА Олег Синегубов, був приліт у центральну частину міста. Усього пролунало два вибухи.

“Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він у Telegram.

Синегубов також додав, що російські війська вдарили по Харкову із комплекса С-300.

Як уточнив Харківський міський голова Ігор Терехов, прильоти були у Київський район міста.

“Інформації про жертв удару поки немає – на місці влучення ракет вже працює ДСНС, розбирають завали і проводять пошукову операцію”, – повідомив Терехов.

З його повідомлення можна зробити висновок, що приліт був у житлову будівлю.