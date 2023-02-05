Кримінал

Центр Харкова зазнав ракетного удару

5 Лютого 2023 08:45
348
харків, обстріл

Сьогодні вранці Харків зазнав ракетної атаки. Як повідомив голова ОВА Олег Синегубов, був приліт у центральну частину міста. Усього пролунало два вибухи.

“Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав він у Telegram.

Синегубов також додав, що російські війська вдарили по Харкову із комплекса С-300.

Як уточнив Харківський міський голова Ігор Терехов, прильоти були у Київський район міста.

“Інформації про жертв удару поки немає – на місці влучення ракет вже працює ДСНС, розбирають завали і проводять пошукову операцію”, – повідомив Терехов.

З його повідомлення можна зробити висновок, що приліт був у житлову будівлю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Лютого 2023 08:45
348

Центр Харкова зазнав ракетного удару
5 Лютого 2023 11:52
112

П’ятеро поранених, зруйнований ВНЗ: все, що відомо про ранковий удар по Харкову
5 Лютого 2023 10:05
61

Україна не буде атакувати Росію зброєю Заходу, – Шольц
5 Лютого 2023 09:33
127

У Харкові внаслідок обстрілу вже четверо поранених (оновлено)
4 Лютого 2023 21:00
470

На Харківщині 16-річні підлітки вбили двох жінок
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
усі думки