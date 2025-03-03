У Харкові відправили за ґрати пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ

Реальний термін позбавлення волі отримав ворожий поплічник з Харкова, який здійснював антиукраїнську пропагандистську діяльність. 38-річний безробітний чоловік раніше проживав на території Луганської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час судового розгляду доведено, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до середини 2023 року пропагандист регулярно публікував дописи, де виправдовував збройну агресію Росії, вихваляв російських військових і політичне керівництво РФ.

Також чоловік висловлював підтримку терористичним організаціям «лнр» і «днр», публічно закликав підтримати державу-агресора та мріяв про перемогу Росії над Україною.

«Для популяризації кремлівських наративів та своїх протиправних закликів зловмисник використовував сторінку в російській соціальній мережі «Однокласники», яка заборонена в Україні – розповіли в СБУ.

На початку жовтня минулого року оперативники СБУ провели обшук за місцем мешкання фігуранта у Харкові, під час якого вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Суд визнав зловмисника винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників, вчинених повторно з використанням засобів масової інформації.

Його засуджено до п’яти років позбавлення волі. Обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.