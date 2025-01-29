У Харкові в одному з ТЦК викрили нову схему ухилення від мобілізації

Працівники ДБР викрили та заблокували чергову схему ухилення від мобілізації, що діяла в одному з Харківських ТЦК та СП. Уникати мобілізації ухилянтам допомагали через зміну місця проживання.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За оперативною інформацією, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

“Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності “клієнта”. Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом”, – розповіли в ДБР.

За даними слідства, за переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.

У Харкові ДБР викрила схему ухилення від мобілізації в одному з ТЦК

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

“Перевіряються дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Проведено низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових клієнтів, які наразі вивчаються”, – зазначили в ДБР.