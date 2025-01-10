Суспільство

У Харкові стався конфлікт між адвокаткою та військовослужбовцями ТЦК
10 Січня 2025 11:38
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Конфлікт у Харківському ОТЦК та СП / Скриншот з відео
Конфлікт у Харківському ОТЦК та СП / Скриншот з відео

9 січня у Шевченківському районі Харкова стався конфлікт між представниками Територіального центру комплектування та адвокаткою, яка приїхала до свого клієнта. 

Адвокатка звернулася до поліції щодо конфлікту, повідомили у пресслужбі ГУНП у Харківській області.

10 січня Харківський ОТЦК та СП пояснив, що конфлікт виник через агресивну поведінку жінки, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного. Вона намагалася спровокувати ситуацію, що заважало роботі Військово-лікарської комісії. Щоб припинити конфлікт, “військовослужбовець відтіснив жінку за межі приміщення”.

При цьому командування Харківського ОТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, який піддався провокаціям. Було розпочато службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.

Крім того, в ТЦК обіцяють провести додатковий інструктаж для особового складу щодо коректної поведінки.


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