У Харкові сталася смертельна ДТП: на перехресті зіткнулися дві автівки

У Харкові на перехресті вулиць Велозаводської та Єдності сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Mitsubishi та Citroen.

Як повідомили у поліції Харківщини, аварія сталася близько 15:10.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій Mitsubishi проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з Citroen. Внаслідок удару керманич Mitsubishi загинув на місці, а 71-річного водія іншої автівки з травмами доправили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.