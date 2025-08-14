        Кримінал

        У Харкові сталася смертельна ДТП: на перехресті зіткнулися дві автівки

        Федір Олексієв
        14 Серпня 2025 19:57
        У Харкові на перехресті вулиць Велозаводської та Єдності сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Mitsubishi та Citroen.

        Як повідомили у поліції Харківщини, аварія сталася близько 15:10.

        Попередньо встановлено, що 46-річний водій Mitsubishi проїхав на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з Citroen. Внаслідок удару керманич Mitsubishi загинув на місці, а 71-річного водія іншої автівки з травмами доправили до лікарні.

        Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

        Аварія на перехресті вулиць Велозаводської та Єдності, Харків / Фото: Поліція Харківщини

