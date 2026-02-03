У Харкові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: горять квартири

Сьогодні вдень, 3 лютого, у Салтівському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа. Відомо про двох постраждалого.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку. Детальна інформація зʼясовується”, – йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією, постраждали двоє чоловіків, медики надають їм допомогу.
На місці влучання працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.