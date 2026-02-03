У Харкові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: горять квартири

Удар по поїзду на Харківщині: Зеленський відзначив орденом військового, який рятував пасажирів

Харків домовився з урядом про стале електропостачання для будинків без опалення

15 років позбавлення воли за держзраду: суд оголосив вирок експравоохоронцю з Куп’янська

“Внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку. Детальна інформація зʼясовується”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні вдень, 3 лютого, у Салтівському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа. Відомо про двох постраждалого.