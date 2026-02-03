        Події

        У Харкові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: горять квартири

        Галина Шподарева
        3 Лютого 2026 15:24
        читать на русском →
        Пожежа після влучання російського БпЛА / Скриншот
        Пожежа після влучання російського БпЛА / Скриншот

        Сьогодні вдень, 3 лютого, у Салтівському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника спалахнула пожежа. Відомо про двох постраждалого.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        “Внаслідок удару БпЛА по Салтівському району Харкова спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку. Детальна інформація зʼясовується”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        За уточненою інформацією, постраждали двоє чоловіків, медики надають їм допомогу.

        На місці влучання працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини