Кримінал

У Харкові прикрили черговий бордель

3 Березня 2023 17:40
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прокуратура

За даними слідства, 33-річна жінка орендувала приміщення у Харкові, в якому в подальшому облаштувала місце розпусти. До своєї «діяльності» підозрювана залучила трьох своїх подруг, які виконували функції «адміністраторок».

Як повідомили в обласній прокуратурі, в першу чергу організаторка підшукувала жінок, які внаслідок виниклих особистих та сімейних обставин перебували в уразливому стані.

Зловмисниці публікували в інтернеті оголошення про «високооплачувану роботу» для молодих дівчат.

У свою чергу, для клієнтів вони виставляли інформацію про надання платних послуг сексуального характеру під виглядом еротичного масажу.

Частину заробітку дівчата віддавали трьом адміністраторкам салону та господарці.

Правоохоронці також встановили, що про надання платного сексуального сервісу зловмисниці сповіщали клієнтів, роздаючи візитівки. «Підлеглих» сутенерки забезпечували необхідними умовами та місцем для надання інтимних послуг.

Правоохоронці вилучили понад 100 тис. гривень, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Чотирьом організаторкам повідомлено про підозру за фактом втягнення осіб у заняття проституцією з використанням уразливого стану осіб (ч. 2 ст. 303 КК України).


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