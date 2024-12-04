Суспільство

У Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення
4 Грудня 2024 15:04
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бізнес, війна, обстріли
Сквер Стрілка у Харкові / Фото: Суспільне

4 грудня о 13:30 у Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення, звук якої відрізняється від традиційного сигналу повітряної тривоги.  

Як зазначає Харківська міська рада, нова система дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ.

Наприклад, якщо небезпека загрожує Куп’янську, то сигнал тривоги в Харкові не звучатиме. Така диференціація сприятиме ефективнішому реагуванню на реальні загрози.

Як зазначив директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, зараз місто очікує рекомендації від військових та фінального погодження щодо запуску системи.

“Сьогодні ми провели тестування нової системи оповіщення. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку, обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста. Результати тестування передадуть військовим для аналізу. Ми очікуємо погодження на поділ тривог та подальшу інтеграцію системи до територіальної та державної системи оповіщення. Технічно ми повністю готові”, – повідомив Гладких.


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