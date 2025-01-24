У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації

За 10 тисяч доларів харків’янин запропонував знайомому «пакет послуг» для уникнення мобілізації. Чоловік обіцяв організувати видачу військового квитка та медичних документів ВЛК для виключення з військового обліку. Ділка затримали під час отримання грошей у центрі Харкова, правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК та ВЛК до схеми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2025 року безробітний 56-річний харківʼянин, хизуючись зв’язками зі службовцями ТЦК та ВЛК, запропонував знайомому за 10 тис. доларів організувати “пакет послуг” для уникнення мобілізації.

Йшлося про видачу військового квитка та медичних документів військово-лікарської комісії, які стануть підставою для виключення з військового обліку.

Під час отримання вказаної суми правоохоронці затримали ділка у центрі Харкова. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії, перевіряється причетність працівників ТЦК, ВЛК до вчинення цього кримінального правопорушення.