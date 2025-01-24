Кримінал

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:09
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Гроші, вилучені під час затримання помічника ухилянта / Фото: Харківська обласна прокуратура
Гроші, вилучені під час затримання помічника ухилянта / Фото: Харківська обласна прокуратура

За 10 тисяч доларів харків’янин запропонував знайомому «пакет послуг» для уникнення мобілізації. Чоловік обіцяв організувати видачу військового квитка та медичних документів ВЛК для виключення з військового обліку. Ділка затримали під час отримання грошей у центрі Харкова, правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК та ВЛК до схеми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, на початку 2025 року безробітний 56-річний харківʼянин, хизуючись зв’язками зі службовцями ТЦК та ВЛК, запропонував знайомому за 10 тис. доларів організувати “пакет послуг” для уникнення мобілізації.

Йшлося про видачу військового квитка та медичних документів військово-лікарської комісії, які стануть підставою для виключення з військового обліку.

Під час отримання вказаної суми правоохоронці затримали ділка у центрі Харкова. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії, перевіряється причетність працівників ТЦК, ВЛК до вчинення цього кримінального правопорушення.

У Харкові затримали підозрюваного до схеми ухилення від мобілізації / Фото: Харківська обласна прокуратура

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